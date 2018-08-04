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Воспитатель с Роменской колонии продавал заключенным коноплю. По 2 тыс. грн за "передачу"

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили начальника одного из отделений отдела социально-воспитательной и психологической работы Роменской исправительной колонии, который систематически поставлял заключенным наркотические средства

Правоохранители установили, что чиновник проносил в исправительное учреждение запрещенные к обороту предметы и наркотики и сбывал их осужденным. Средства делец получал от родственников заключенных на банковский счет, передает 4 августа 2018 года пресс-центр СБ Украины.

Размер денежного вознаграждения за каждую такую "передачу" составил около 2 тыс. грн.

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Сотрудники Службы безопасности задержали злоумышленника после очередной попытки пронести на территорию колонии около 100 га каннабиса.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

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