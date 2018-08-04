Верховный Суд отклонил иск сына Януковича к НБУ на 1,6 млрд

4 августа, 2018, 07:49

Верховный Суд Украины подтвердил выводы судов предыдущих инстанций о необоснованности исковых требований Александра Януковича как акционера ПАО "Всеукраинский банк развития" к Национальному банку о возмещении убытков в размере 1.6 млрд. грн

Как сообщает пресс-служба НБУ, об этом говорится в решении Верховного Суда от 20 июня 2018 года.

Таки образом, Постановление Верховного Суда от 20 июня 2018 года оставило кассационную жалобу Януковича Александра Викторовича без удовлетворения, а постановление Апелляционного суда. Киева от 06 марта 2018 года и решение Печерского районного суда. Киева от 14 ноября 2017 года по делу №757/46587/17-ц - без изменений.

Напомним, А.В. Янукович в августе 2017 года обратился с иском к Национальному банку Украины с требованием о возмещении убытков, в связи с выводом с рынка ПАО "Всеукраинский банк развития", акционером которого он является. По результатам рассмотрения судебного дела, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска.

В январе 2016 года Высший административный суд Украины подтвердил правомерность принятия Национальным банком Украины постановления "Об отнесении Публичного акционерного общества "Всеукраинский банк развития" к категории неплатежеспособных" от 27 ноября 2014 года № 743.

В связи с применением Советом Европейского Союза санкций к единственному акционеру ПАО "ВБР" Александру Януковичу, с целью защиты интересов вкладчиков и других кредиторов этого банка, Национальный банк Украины 27 ноября 2014 года принял решение об отнесения ПАО "ВБР" к категории неплатежеспособных, а 21 декабря 2015 года - о его ликвидации.