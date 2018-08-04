Ватикан призвал мир отменить смертную казнь

4 августа, 2018, 21:45

Папа Франциск утвердил новую редакцию 2267 пункта катехизиса Католической церкви в отношении смертной казни

Об этом сообщает Радио Ватикана.

В рескрипте, подписанном кардиналом Луисом Рафаэлем Ладария Феррером, префектом Конгрегации вероучения, 1 августа 2018, отмечается, что во время аудиенции, предоставленной ему 11 мая 2018, Святейший Отец апробировал следующую формулировку:

"В течение длительного времени применения смертной казни со стороны законной власти после регулярного процесса считалось адекватным ответом на серьезность некоторых преступлений и приемлемым, хотя и крайним, средством защиты общего блага.

Сегодня все сильнее становится осознание того, что человеческая личность не теряет своего достоинства даже и тогда, когда совершит очень тяжелые преступления. Кроме того, распространилось новое понимание значения уголовных санкций со стороны государства. Наконец, созданы эффективные пенитенциарные системы, которые гарантируют необходимую защиту граждан, но, одновременно, не лишают преступника окончательно возможности для восполнения вины.

Поэтому Церковь в свете Евангелия учит, что "смертная казнь является недопустимой, так как покушается на неприкосновенность и достоинство личности", и поэтому она решительно прилагает усилия для ее отмены во всем мире ".

Цитата, взятая в кавычки, почерпнутая из речи Папы Франциска к участникам встречи, организованной Папским Советом по содействию новой евангелизации, приуроченной 25-летию Катехизиса, состоявшейся 11 октября 2017.