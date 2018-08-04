В Яремче местные жители нашли испуганного медвежонка, который боялся слезть с дерева

4 августа, 2018, 15:47

В курортной Яремче на Франковщине местные жители обнаружили маленького медвежонка, который остался без матери. Сейчас экологи переправили его в медвежий реабилитационный центр у озера "Синевир" в Закарпатье

Без матери шансов выжить медвежонок в дикой природе не имел. Сейчас он находится в небольшом вольере в приюте в Межгорье. А ветеринары за ним присматривают, пишет львовская газета Экспресс.

"Петя, не пугайся, попробуй сладкой моркови с малиной, угощает зверька ветврач Центра реабилитации бурых медведей НПП "Синевир" Михаил Маслей.

По его словам, испуганного медвежонка нашли селяне.

"Малыш вскарабкался на ель и боялся оттуда слезть. С трудом сняли. Он - очень худой. Видимо, мать-медведица погибла, ее подстрелили браконьеры...", - добавляет Маслей.

У Пети - насморк, сейчас он находится на карантине. В рационе медвежонка - рыба, хлеб, каши, овощи и фрукты, ягоды, молоко и мед.

В приюте сейчас 26 медведей, большинство раньше жили в неволе.