В Яремче местные жители нашли испуганного медвежонка, который боялся слезть с дерева
Без матери шансов выжить медвежонок в дикой природе не имел. Сейчас он находится в небольшом вольере в приюте в Межгорье. А ветеринары за ним присматривают, пишет львовская газета Экспресс.
"Петя, не пугайся, попробуй сладкой моркови с малиной, угощает зверька ветврач Центра реабилитации бурых медведей НПП "Синевир" Михаил Маслей.
По его словам, испуганного медвежонка нашли селяне.
"Малыш вскарабкался на ель и боялся оттуда слезть. С трудом сняли. Он - очень худой. Видимо, мать-медведица погибла, ее подстрелили браконьеры...", - добавляет Маслей.
У Пети - насморк, сейчас он находится на карантине. В рационе медвежонка - рыба, хлеб, каши, овощи и фрукты, ягоды, молоко и мед.
В приюте сейчас 26 медведей, большинство раньше жили в неволе.
- Как уже сообщалось, 11 июля 2018 года во Львовской области официально открылся медвежий приют "Домажир".
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