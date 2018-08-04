В Киеве состоялась первая репетиция военного парада
4 августа, 2018, 18:26
На взлетной полосе завода Антонова прошла первая репетиция военного парада ко Дню независимости Украины. В ней приняли участие все силовые структуры государства
При этом впервые в этом году к торжествам присоединятся женщины-военнослужащие, передает Еспресо.TV.
Речь идет о курсантках Военного института Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.
"Здесь есть вода попить. Нас поддерживают. Пантенолом мажут... Ребята хлопают. Все улыбаются нам. То как-то легче", - говорит курсантка по имени Диана.
Также зрителям и всему миру ВСУ продемонстрируют гаубицу "Богдан" со 155-мм пушкой под снаряд НАТО.
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