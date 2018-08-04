В этом году более трех миллионов граждан оформили заграничные паспорта

4 августа, 2018, 10:51

С начала года в Украине оформили свыше 3 миллионов биометрических загранпаспортов

Об этом сообщает Государственная миграционная служба.

"Всего с начала 2018 года оформлено: ID-карточек - около 725 тысяч; загранпаспортов - более 3 млн", - говорится в сообщении.

По информации ГМС, за июль выдано более 440 тысяч заграничных паспортов, а также около 100 тысяч ID-карт.