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В этом году более трех миллионов граждан оформили заграничные паспорта

С начала года в Украине оформили свыше 3 миллионов биометрических загранпаспортов

Об этом сообщает Государственная миграционная служба.

"Всего с начала 2018 года оформлено: ID-карточек - около 725 тысяч; загранпаспортов - более 3 млн", - говорится в сообщении.

По информации ГМС, за июль выдано более 440 тысяч заграничных паспортов, а также около 100 тысяч ID-карт.

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