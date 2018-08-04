В этом году более трех миллионов граждан оформили заграничные паспорта
4 августа, 2018, 10:51
С начала года в Украине оформили свыше 3 миллионов биометрических загранпаспортов
Об этом сообщает Государственная миграционная служба.
"Всего с начала 2018 года оформлено: ID-карточек - около 725 тысяч; загранпаспортов - более 3 млн", - говорится в сообщении.
По информации ГМС, за июль выдано более 440 тысяч заграничных паспортов, а также около 100 тысяч ID-карт.
- Как сообщалось, проблема очередей за биометрическими паспортами решена.
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