В Дании женщину впервые оштрафовали за ношение мусульманского никаба

4 августа, 2018, 21:24

28-летняя женщина стала первым человеком в Дании, которого наказали за ношение головного убора, который полностью закрывает лицо. Соответствующий запрет вступил в силу 1 августа 2018 года

Она привлекла внимание полиции, когда между ней и другим человеком произошла ссора в торговом центре близ Копенгагена, передает ВВС.

Женщину оштрафовали на $155, когда она отказалась снять никаб - головной убор, который закрывает все лицо, но содержит маленькую прорезь для глаз.

В законе отдельно не упомянули мусульманские бурки или никабы, а сформулировали достаточно обще: "любой, кто надевает предмет одежды, который скрывает лицо в публичных местах, будет караться штрафом".

В отчете полиции указано, что в пятницу, 3 августа, состоялась перепалка, во время которой одна женщина пыталась снять головной убор с другой.

"Во время стычки с нее сняли никаб, но когда мы прибыли на место, она одела его обратно", - заявил представитель местной полиции.

Правоохранители впоследствии пересмотрели записи с камер наблюдения и убедилась, что вторая женщина действительно силой снимала никаб соперницы. За это обеим женщинам предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка, а одну из них еще и дополнительно наказали за нарушение закона относительно закрытого лица.

Справка

1 августа в Копенгагене прошли протесты против нового закона, который фактически запрещает носить традиционную мусульманскую одежду.

Если полиция повторно поймает человека за нарушение этого закона, то штраф уже будет составлять не $155, а почти $1500.

Организация Human Rights Watch назвала закон "дискриминационным".