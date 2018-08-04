В Дании женщину впервые оштрафовали за ношение мусульманского никаба
Она привлекла внимание полиции, когда между ней и другим человеком произошла ссора в торговом центре близ Копенгагена, передает ВВС.
Женщину оштрафовали на $155, когда она отказалась снять никаб - головной убор, который закрывает все лицо, но содержит маленькую прорезь для глаз.
В законе отдельно не упомянули мусульманские бурки или никабы, а сформулировали достаточно обще: "любой, кто надевает предмет одежды, который скрывает лицо в публичных местах, будет караться штрафом".
В отчете полиции указано, что в пятницу, 3 августа, состоялась перепалка, во время которой одна женщина пыталась снять головной убор с другой.
"Во время стычки с нее сняли никаб, но когда мы прибыли на место, она одела его обратно", - заявил представитель местной полиции.
Правоохранители впоследствии пересмотрели записи с камер наблюдения и убедилась, что вторая женщина действительно силой снимала никаб соперницы. За это обеим женщинам предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка, а одну из них еще и дополнительно наказали за нарушение закона относительно закрытого лица.
Справка
1 августа в Копенгагене прошли протесты против нового закона, который фактически запрещает носить традиционную мусульманскую одежду.
Если полиция повторно поймает человека за нарушение этого закона, то штраф уже будет составлять не $155, а почти $1500.
Организация Human Rights Watch назвала закон "дискриминационным".
- Перед этим паранджу запретили в общественных местах Австрии и частично - в Германии.
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