Угроза сползания Андреевской церкви прошла

4 августа, 2018, 22:06

Гендиректор национального заповедника "София Киевская" Неля Куковальская ответила о том, "будет ли сползать" в дальнейшем Андреевский собор, какие работы по его реставрации были проведены и что изменилось в корне

Об этом она рассказала в эфире 5 каналу.

"У нас есть акт комиссии по чрезвычайным ситуациям, которые зафиксировали аварийное состояние самой церкви. Я как директор, когда ходила по собору, видела, как разрывается стекло в рамах, как мрамор разрывается. И это уже говорило о том, что есть какая-то ситуация, очень необычная. Кроме того, мы ведем постоянный мониторинг и отслеживаем осадки и просадки сооружения и холма, и они свидетельствовали об опасной ситуации. Поэтому мы начали бить тревогу ", - отметила Куковальская.

Она отмечает, что после увиденного началась масштабная реставрация здания.

"Благодаря правительству Украины, были выделены первые средства и мы закрепили холм, его пяту большими сваями, около 100 свай глубиной 18 метров. Мы надежно сегодня защитили. Так же защитили и усилили фундаменты самой церкви и стилобатной части, а храм стоит на стилобате; сделали два обжимные железобетонные инженерные пояса; изменили весь низ под лестницей, там были проблемы с гидроизоляцией. Все заменили на новые технологии. А вот лестница - отреставрированные, чугунные, возвращены на те же места ", - рассказывает гендиректор национального заповедной ка "София Киевская".

Она уверяет: теперь угроза прошло и здание надежно закреплено на холме.

"Андреевская церковь "сползать" не будет, потому что те инженерные меры, которые мы приняли, абсолютно достаточны для того, чтобы была стабильная ситуация. Об этом свидетельствует мониторинг, который мы ведем ежедневно - это осадки, просадки, отклонения от вертикали. Они нам говорят о том, что состояние Андреевской церкви последние пять лет и даже шесть - абсолютно стабильное. Нас это очень радует ", - подытожила Куковальская.