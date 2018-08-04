Суд снял арест с недвижимости матери Арбузова
4 августа, 2018, 14:31
Печерский районный суд Киева отменил арест недвижимости имущества матери бывшего председателя Национального банка Украины Сергея Арбузова Валентины в пределах уголовного производства по подозрению Арбузова в растрате 220 млн грн госсредств для телеканала “БТБ”
Об этом сообщил УНН его адвокат Евгений Пелихос.
“Сегодня сняли арест с имущества мамы клиента”, — сказал он в пятницу.
Другой адвокат по делу Арбузова Максим Могильницкий на своей странице в Facebook обнародовал постановление суда, согласно которому отменен арест квартиры площадью 114,6 кв.м, жилого дома с хозяйственными пристройками — 165,2 кв.м и паркоместа — 13 кв.м.
Защитник отметил, что в суде было доказано, что Валентина Арбузова приобрела имущество за личные средства, которые были честно заработаны в течение всей ее жизни”.
- Как сообщалось, Азарову и Арбузову объявили подозрение и начали розыск.
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