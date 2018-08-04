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Суд снял арест с недвижимости матери Арбузова

Печерский районный суд Киева отменил арест недвижимости имущества матери бывшего председателя Национального банка Украины Сергея Арбузова Валентины в пределах уголовного производства по подозрению Арбузова в растрате 220 млн грн госсредств для телеканала “БТБ”

Об этом сообщил УНН его адвокат Евгений Пелихос.

“Сегодня сняли арест с имущества мамы клиента”, — сказал он в пятницу.

Другой адвокат по делу Арбузова Максим Могильницкий на своей странице в Facebook обнародовал постановление суда, согласно которому отменен арест квартиры площадью 114,6 кв.м, жилого дома с хозяйственными пристройками — 165,2 кв.м и паркоместа — 13 кв.м.

Защитник отметил, что в суде было доказано, что Валентина Арбузова приобрела имущество за личные средства, которые были честно заработаны в течение всей ее жизни”.

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