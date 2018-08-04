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Стало известно, где Макрон проведет свой отпуск

В 2018 году президент Франции Эммануэль Макрон проведет свои летние каникулы в историческом форте Брегансон - старинной крепости XII века, которая уже почти 50 лет является летней резиденцией французских президентов. Форт известен своим скромным убранством и частным секретным пляжем

В этом году за приказом Елисейского дворца в крепости установили еще и десятиметровый бассейн за 34 тыс. евро, передает RFI.

Форт Брегансон находится на небольшом полуострове между Тулоном и Сан-Тропе на Лазурном берегу. Эту крепость, что стоит в море на скале, с берегом соединяет только тонкая полоска земли. Большую часть года пустой форт - президент Франции бывает здесь только несколько недель летом и весной. Но сегодня, 4 августа, вдоль дороги к резиденции стояла толпа туристов и местных жителей - Эмманюэль Макрон впервые за свой президентский срок приехал сюда на летние каникулы.

Для жителей соседнего города и путешественников, которые появляются здесь в августе, встречать президента - уже традиция. Стив из Тулузы, слова которого приводит Le Figaro утверждает: только здесь можно посмотреть на президента не как на политика, а как на обычного человека, у которого тоже есть право на отпуск. О ежегодных визитах туристов помнят и рассказывают поколения местных жителей. Владелец местного ресторана вспоминает, что Николя Саркози и Карла Бруни однажды даже приняли его приглашение на ужин и целый час сидели с ним за одним столом. Говорили, по его словам, о обо всем, кроме политики.

Первым французским президентом, который посетил форт Брегансон, стал Шарль де Голль. В 1964 году он посетил крепость по случаю празднования годовщины высадки союзников в Провансе. Ночью генерала закусали комары, а заснуть на короткой постели де Голль не смог - он имел 1 м 93 см роста. После этого целых четыре года он не посещал крепость, но в 1968 году сделал форт Брегансон официальной президентской резиденцией.

Традиция ежегодных визитов президентов прервалась с приходом к власти Франсуа Олланда. У него с крепостью связаны неприятные воспоминания. В 2012 году папарацци сфотографировали его в плавках на пляже в довольно нелепой позе вместе со своей спутницей Валери Триервейлер. Снимок опубликовали несколько таблоидов. После этого Олланд в форт летом не приезжал и превратил его в туристическую достопримечательность.

В сентябре прошлого года форт вернулся в распоряжение Елисейского дворца. Макрон, впрочем, решил не повторять ошибок предыдущего президента. Плавать он будет внутри форта. Новый бассейн построили быстро, и он обошелся бюджету в 34 тыс. евро. Как пишет Le Monde, такой шаг президентской администрации вызвал критику, но в Елисейском дворце ответили - для того, чтобы обеспечить безопасность и приватность Макрона на пляже, потратить пришлось бы почти в два раза больше.

По словам собеседника газеты Le Monde в администрации президента, Макрон решил сделать из форта Брегансон один из инструментов "мягкой силы" и демонстрации международного статуса и престижа возглавляемого им государства - наравне с Лувром, Версалем и Елисейским дворцом - где он принимает мировых лидеров и проводит пресс-конференции.

По мнению источников издания, Макрон хочет, чтобы Франция в высокопоставленных гостей ассоциировалась не только с шиком Елисейского дворца и картинами Лувра, но и со старинным фортом Брегансон. Именно поэтому в пятницу он принял в крепости британского премьер-министра Терезы Мэй.

Как отмечает Le Figaro, пока красиво форт выглядит только снаружи. Внутри, по мнению газеты, отделку летней резиденции можно сравнить с домом провинциального буржуа. На дворе крепости расположены простые двухэтажные дома, в кабинетах и комнатах расставлены деревянные столы, обитые тканью пуфики и простые занавески. По утверждению эксперта из государственного агентства, которое отвечает за сохранение национальных памятников, такой дом в 1950-е годы мог бы подойти провинциальному нотариусу. Впрочем, Макрона это не смутило. Во время своего первого визита летом 2017 года президент неоднократно говорил "Как здесь все хорошо ухожено!".

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