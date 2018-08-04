Специалисты рассказали, повлияют ли ливни в Лесостепи на подорожание хлеба
Осадки привели к перевлажнению верхних слоев почвы. Почернело колосья, распространились заболевания растений, передает Еспресо.TV.
"Зерно поражено головней и фузериозом. Кроме того, большая площадь полегания затрудняет, а порой делает невозможным, его сбор", - заявляет начальник отдела агрометереологии Гидрометцентра Татьяна Адаменко.
По ее словам, ухудшение качества зерна в западных и северных областях составляет 30-40%.
Впрочем, дефицита продовольственного зерна в Украине в этом году не будет, хотя пшеницы уродится на 7% меньше, чем в прошлом году.
"Каких-то проблем ожидать не стоит. У нас достаточно зерна... Речь идет только о сокращении объемов экспорта. Если мы говорим о социальных сортах хлеба, то, я думаю, что каких-либо существенных колебаний там ожидать не стоит", - говорит эксперт зернового рынка Мария Колесник.
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