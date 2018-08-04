Сенат США создает координационный центр по борьбе с гибридными угрозами России

4 августа, 2018, 12:48

Новый законопроект Сената США предполагает создание координационного центра для борьбы с гибридными угрозами со стороны России, а также специального фонда, средства из которого пойдут на финансирование противодействия российскому влиянию

Положение о формировании этих структур содержится в тексте законопроекта о резком усилении американских санкций в отношении России, сообщает УНН со ссылкой на материалы Конгресса США.

"Национальный координационный центр по выработке ответа на гибридные угрозы, который должен сконцентрироваться преимущественно на угрозах со стороны власти Российской Федерации, должны возглавить высокопоставленные чиновники США", - говорится в тексте законопроекта. Согласно документу, центр будет заниматься координацией аналитической работы и реализацией политики на территории США, связанной с "борьбой с дезинформацией и пропагандой", а также "киберугрозами и другими нетрадиционными угрозами, включая (вмешательство в работу) инфраструктуры, государственных учреждений, политических организаций ".

В тексте законопроекта также речь идет о создании фонда, направленного на борьбу с "русским влиянием", на который планируется выделить 250 млн долларов в 2020 и 2021 годах. Из текста документа следует, что средствами фонда будут пользоваться "страны Европы и Евразии, которые Госдепартамент определил как уязвимые для российского влияния". Отмечается, что часть из этих средств будет выделена Украине, Грузии и Молдове.