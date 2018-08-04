Россия направила США секретное письмо с предложениями по Сирии

4 августа, 2018, 13:52

Глава Генштаба России Валерий Герасимов 19 июля направил председателю Объединенного комитета начальников штабов генерал-майору Джозефу Данфорду письмо с предложениями по Сирии

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственную докладную записку США.

"Россия использовала тщательно охраняемый канал связи с высшим генеральным штабом Америки, чтобы предложить сотрудничество ... в восстановлении Сирии и репатриации беженцев", - говорится в сообщении.

В предложении России утверждается, что сирийскому режиму не хватает оборудования, топлива, других материалов и средств, необходимых для восстановления страны и приема беженцев, которые возвращаются домой.

Отмечается, что план РФ получил "ледяной прием" в Вашингтоне. Однако США будут поддерживать такие усилия в случае возможности политического решения конфликта в Сирии и проведения выборов под наблюдением ООН.

Предложение Москвы иллюстрирует то, как Россия, помогая переломить ход войны в пользу сирийского президента Башара Асада, оказывает давление на Вашингтон, чтобы помочь в восстановлении районов, находящихся под контролем режима. Это, вероятно, может еще больше укрепить власть Асада.