Россия направила США секретное письмо с предложениями по Сирии
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственную докладную записку США.
"Россия использовала тщательно охраняемый канал связи с высшим генеральным штабом Америки, чтобы предложить сотрудничество ... в восстановлении Сирии и репатриации беженцев", - говорится в сообщении.
В предложении России утверждается, что сирийскому режиму не хватает оборудования, топлива, других материалов и средств, необходимых для восстановления страны и приема беженцев, которые возвращаются домой.
Отмечается, что план РФ получил "ледяной прием" в Вашингтоне. Однако США будут поддерживать такие усилия в случае возможности политического решения конфликта в Сирии и проведения выборов под наблюдением ООН.
Предложение Москвы иллюстрирует то, как Россия, помогая переломить ход войны в пользу сирийского президента Башара Асада, оказывает давление на Вашингтон, чтобы помочь в восстановлении районов, находящихся под контролем режима. Это, вероятно, может еще больше укрепить власть Асада.
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