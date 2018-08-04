Путин одобрил законы о "российских офшорах", чтобы миллиардеры платили меньше налогов

4 августа, 2018, 07:28

Путин подписал пакет законов о создании в России специальных административных районов (САР), которые станут альтернативой зарубежным оффшорным зонам

Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации, пишет "Новая газета".

САР появятся на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский в Приморском крае. Один из федеральных органов власти впоследствии разработает государственную политику и нормативно-правовое регулирование в сфере функционирования специальных районов. Их функционирование будут обеспечивать созданные управляющие компании, которые, в свою очередь, будут контролироваться региональными органами власти.

Зарегистрироваться в российских офшорах и получить статус международной компании смогут только иностранные юридические лица. При этом они обязаны будут взять на себя обязательства в течение полугода инвестировать в регион 50 миллионов российских рублей.

Для международных компаний на территории зон с особым правовым режимом будут действовать специальные правила валютных расчетов и особый налоговый режим.

О планах властей создать офшоры в России впервые сообщили "Ведомости". Планировалось, что налоги с резидентов зон будут взыматься только от доходов, полученных в России.

Как в июне писал "Ъ", в руководстве "Русала" Олега Дерипаски шло обсуждение о перерегистрации компании из-за рубежа в зоне САР из-за санкций США.

Так, законопроект о "российских офшорах" был принят до 5 августа - с этой даты Минфин США сначала запретил американским инвесторам операции с бумагами компаний Дерипаски, однако в конце июля срок был продлен до 23 октября.