Путин одобрил законы о "российских офшорах", чтобы миллиардеры платили меньше налогов
Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации, пишет "Новая газета".
САР появятся на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский в Приморском крае. Один из федеральных органов власти впоследствии разработает государственную политику и нормативно-правовое регулирование в сфере функционирования специальных районов. Их функционирование будут обеспечивать созданные управляющие компании, которые, в свою очередь, будут контролироваться региональными органами власти.
Зарегистрироваться в российских офшорах и получить статус международной компании смогут только иностранные юридические лица. При этом они обязаны будут взять на себя обязательства в течение полугода инвестировать в регион 50 миллионов российских рублей.
Для международных компаний на территории зон с особым правовым режимом будут действовать специальные правила валютных расчетов и особый налоговый режим.
О планах властей создать офшоры в России впервые сообщили "Ведомости". Планировалось, что налоги с резидентов зон будут взыматься только от доходов, полученных в России.
Как в июне писал "Ъ", в руководстве "Русала" Олега Дерипаски шло обсуждение о перерегистрации компании из-за рубежа в зоне САР из-за санкций США.
Так, законопроект о "российских офшорах" был принят до 5 августа - с этой даты Минфин США сначала запретил американским инвесторам операции с бумагами компаний Дерипаски, однако в конце июля срок был продлен до 23 октября.
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