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Президент пообщался по телефону с освобожденным из российской тюрьмы Александром Костенко

Президент уже пообщался по телефону с Александром Костенко, который с нашим консулом Геннадием Брескаленко едут в Москву

Об этом в Фейсбуке сообщила Ирина Геращенко. Президент Украины Петр Порошенко в Фейсбуке отметил: "Тепло пообщался по телефону с Александром Костенко. Он большой молодец! Незаконное заключение и годы тяжелых испытаний не поколебали его твердой проукраинской позиции. Александр благодарен каждому, кто боролся за него. Ждем его на родной земле! Продолжаем бороться за освобождение из русского плена всех украинцев, заключенных по политическим мотивам".

Планируется, что Костенко и Брескаленко поздно ночью прибудут в украинское посольство. А уже в понедельник-вторник будут в Киеве.

"Я уже общалась по телефону с Александром. У него, кстати, замечательная украинская речь, говорит, что вдыхает первые глотки на воле, на свободе почувствует себя только дома, в Украине", - добавила Геращенко.

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