Насалик должен найти деньги для угольной отрасли, - Гройсман

4 августа, 2018, 18:05

Угледобычу - вывести из кризиса. А шахтерам - вовремя платить деньги

В правительстве разработали план мероприятий для энергонезависимости, передает Еспресо.TV со ссылкой на премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Поэтому должна быть увеличена добыча собственного угля и одновременно сокращен его импорт.

Также Гройсман установил deadline: до 1 сентября профильное министерство должно найти инвестиции, чтобы наладить ритмичную работу всех угольных предприятий. С таким поручением он выступил на специальном совещании, проведенном в субботу, 4 августа 2018 года.

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"Мы сегодня прошлись по всем этапам этого плана. И сейчас до 1 сентября министерство и министр (министр энергетики и угольной промышленности, бывший городской глава Калуша Игорь Насалик - ред.) должен сконцентрироваться на поиске необходимых финансовых ресурсов, для того чтобы инвестировать в увеличение добычи", - отметил премьер.

Справка

Сейчас в Украине начисляется 102 угольные государственные шахты, из них только 4 - прибыльные.