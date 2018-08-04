Насалик должен найти деньги для угольной отрасли, - Гройсман
В правительстве разработали план мероприятий для энергонезависимости, передает Еспресо.TV со ссылкой на премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.
Поэтому должна быть увеличена добыча собственного угля и одновременно сокращен его импорт.
Также Гройсман установил deadline: до 1 сентября профильное министерство должно найти инвестиции, чтобы наладить ритмичную работу всех угольных предприятий. С таким поручением он выступил на специальном совещании, проведенном в субботу, 4 августа 2018 года.
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"Мы сегодня прошлись по всем этапам этого плана. И сейчас до 1 сентября министерство и министр (министр энергетики и угольной промышленности, бывший городской глава Калуша Игорь Насалик - ред.) должен сконцентрироваться на поиске необходимых финансовых ресурсов, для того чтобы инвестировать в увеличение добычи", - отметил премьер.
Справка
Сейчас в Украине начисляется 102 угольные государственные шахты, из них только 4 - прибыльные.
- Шахтерам государственных шахт не всегда вовремя выплачивают заработную плату, из-за чего те регулярно прибегают к протестным акциям. Другие причины их выступлений - неудовлетворительные условия труда и давление на независимые профсоюзы.
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