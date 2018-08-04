4 августа, 2018, 11:11

В Мукачево Закарпатской области полиция задержала местную жительницу за попытку передать для трудовой эксплуатации мальчика 2016 года рождения и его 39-летнюю мать

Об этом информирует Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

"В ходе спецоперации правоохранители установили, что 38-летняя жительница Мукачево за 2,5 тысячи долларов США должна была передать для трудовой эксплуатации - попрошайничества - мальчика 2016 года рождения и его 39-летнюю мать, инвалида 3-й группы, которые жили в соседнем доме", - отмечается в сообщении.

Злоумышленницу задержали 3 августа около 21:15 в момент передачи ребенка и получения денег.

Сейчас женщина находится в изоляторе временного содержания. За содеянное ей грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается.