На Закарпатье полиция помешала женщине продать мальчика с матерью-инвалидом для попрошайничества
4 августа, 2018, 11:11
В Мукачево Закарпатской области полиция задержала местную жительницу за попытку передать для трудовой эксплуатации мальчика 2016 года рождения и его 39-летнюю мать
Об этом информирует Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
"В ходе спецоперации правоохранители установили, что 38-летняя жительница Мукачево за 2,5 тысячи долларов США должна была передать для трудовой эксплуатации - попрошайничества - мальчика 2016 года рождения и его 39-летнюю мать, инвалида 3-й группы, которые жили в соседнем доме", - отмечается в сообщении.
Злоумышленницу задержали 3 августа около 21:15 в момент передачи ребенка и получения денег.
Сейчас женщина находится в изоляторе временного содержания. За содеянное ей грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается.
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