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На Полтавщине уже сутки горит свалка

Сообщение о пожаре в селе Макуховка поступило еще вчера вечером. Тогда его удалось локализовать

Ликвидация возгорания продолжается, к ней привлечены 20 человек и 5 единиц техники, передает Еспресо.TV.

Причина пожара устанавливается.

 

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