На Полтавщине уже сутки горит свалка
4 августа, 2018, 21:05
Сообщение о пожаре в селе Макуховка поступило еще вчера вечером. Тогда его удалось локализовать
Ликвидация возгорания продолжается, к ней привлечены 20 человек и 5 единиц техники, передает Еспресо.TV.
Причина пожара устанавливается.
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