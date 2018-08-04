Латвийский депутат предлагает разделить Россию между оккупированными ею народами
4 августа, 2018, 19:01
Депутат латвийского Сейма от "Национального объединения" Александр Кирштейнс предложил разделить Российскую Федерацию для достижения мира в Европе
С таким предложением политик выступил в своем Twitter, пишет Украинская правда.
"Только когда Россия поделится на меньшие страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, и в Европе наступит длительный период мира", - написал депутат.
Свое предложение Кирштейнс оставил в комментарии к посту, посвященному автору альтернативного гимна РФ, писателю Владимиру Войновичу, который умер 28 июля.
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