Латвийский депутат предлагает разделить Россию между оккупированными ею народами

4 августа, 2018, 19:01

Депутат латвийского Сейма от "Национального объединения" Александр Кирштейнс предложил разделить Российскую Федерацию для достижения мира в Европе

С таким предложением политик выступил в своем Twitter, пишет Украинская правда.

"Только когда Россия поделится на меньшие страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, и в Европе наступит длительный период мира", - написал депутат.

Свое предложение Кирштейнс оставил в комментарии к посту, посвященному автору альтернативного гимна РФ, писателю Владимиру Войновичу, который умер 28 июля.