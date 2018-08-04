Крымский майдановец Костенко, которого освободили из российской тюрьмы, уже в украинском посольстве
Об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.
"Говорила с нашими дипломатами, как сообщил Госсекретарь МИД Украины Заяц, крымчанин Александр Костенко вместе с нашими консулами прибыли в наше посольство в Москве под утро, в 5.00. После короткого отдыха собираются на Киев", - написала вице-спикер.
Справка
Александр был одним из тех, кто примкнул к Революции Достоинства, а в декабре 2014 года вернулся на уже аннексированный полуостров.
Тогда бывший сотрудник крымского "Беркута", который на тот момент уже работал в оккупационных силовых структурах Крыма, обратился с заявлением в ФСБ, что Костенко якобы бросил в него камень во время Евромайдана, когда тот находился при исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка.
В феврале 2015 года украинца незаконно арестовали, судили и он начал отбывать наказание в России.
- Костенко, который отбывал наказание в российской исправительной колонии №5 в Кирово-Чепецьку Кировской области, освободили вчера, 3 августа.
- На выходе из колонии его встретил украинский консул Геннадий Брескаленко. Вместе они отправились в Москву.
- С Костенко успел пообщаться по телефону президент Украины Петр Порошенко.
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