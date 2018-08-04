Кличко-младший развелся, - СМИ
4 августа, 2018, 19:43
Известный украинский боксер Владимир Кличко расстался со своей гражданской женой Хайден Панеттьери
Информацию об этом в интервью E! News заявила мама американской актрисы Лесли Фогель передает украинское издание Xsport.
"Сейчас Хайден свободна, она и Владимир просто являются родителями их 3-летней дочери Каи. Девочка живет с отцом и его семьей в Европе и Флориде. Однако они также проводят время, как полноценная семья с Хайден", - сказала Фогель.
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Несмотря на развод, спортсмен и актриса, по словам Лесли Фогель, остаются в хороших отношениях.
- Владимир и Хайден познакомились в 2009 году, а в мае 2011 года - разошлись из-за проблем с отношениями на расстоянии. Но в начале 2013 года пара снова была вместе.
- 9 декабря 2014 года у них родилась дочь Кая Евдокия.
- Год назад - в начале августа 2017-го - Владимир Кличко официально заявил о завершении карьеры.
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