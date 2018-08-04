К Вашингтонскому марафону присоединится незрячий старший лейтенант с Украины

4 августа, 2018, 17:27

Слепой на оба глаза украинец будет бежать в Вашингтоне марафон на 42 километра. Старший лейтенант Александр Попруженко потерял зрение на Донбассе, когда закрыл своим телом гранату, спасая других бойцов

Подготовкой к участию в соревнованиях ветеран войны с Россией занимается на стадионе возле своего дома. В этом ему помогает Власта - девушка, которую он встретил уже после возвращения с фронта. Вместе они не только бегают, но и путешествуют, собирают лекарственные травы, рассказывает Голос Америки.

Когда ему было 20 лет, Попруженко спас взвод новобранцев, прикрыв гранату своим телом. Это чудо, что он выжил.

После возвращения домой, по его собственным словам, в 2015-2016 гг. он пережил великую депрессию. В течение 4 месяцев отказывался выходить из дома.

С помощью Власты парень начал новую жизнь.

"Я хочу быть полезным, а не паразитом. Раньше я чувствовал себя предметом, которого взяли вынесли, вывезли. А с Властой я уже сам могу зажечь плиту. Порезать что-то", - отмечает он.

Александр говорит, что очень гордился собой, когда на этот новый год помог накрыть Власте праздничный стол:

"И я тогда понял - я счастливый человек. Для меня это уже тогда была такая победа".