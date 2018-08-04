ГПУ проверяет законность украинского гражданства Новинского, суд разрешил изъять оригиналы дела
Как сообщает "Радио Свобода", об этом говорится в решении Печерского районного суда Киева от 31 июля.
Генпрокуратура подала в суд ходатайство в рамках расследования дела о незаконном лишении свободы Александра Драбинко.
"В ходе досудебного расследования необходимо исследовать подлинность подписей и записей от имени Новинского в документах, которые стали основанием для предоставления ему гражданства Украины", – говорится в решении.
С мая 2014 года Генпрокуратура проводит расследование по факту превышения власти и служебных полномочий высокопоставленными чиновниками, в частности Вадимом Новинским, при незаконном лишении свободы личного помощника ныне покойного предстоятеля УПЦ (Московского патриархата) Владимира Сабодана – Александра Драбинко. Новинский подозревается в соучастии. Депутат дело против себя называет сфабрикованным.
В декабре 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение Вадима Новинского к уголовной ответственности по ходатайству Генпрокуратуры Украины.
Новинский назвал ходатайство ГПУ по принятию в гражданство Украины "очередным примером преследования политических оппонентов".
"Миграционная служба уже неоднократно проверяла соблюдение процедуры и законность предоставления мне гражданства. Специально для прокуроров публикую официальный ответ службы, в которой четко сказано, что "нарушений законодательства Украины по вопросам гражданства не установлено", – написал он в Facebook.
- Как сообщалось, суд разрешил снять данные телефонные разговоры Новинского.
- Новинский и экзархат РПЦ находятся под постоянной охраной ФСБ.
- Согласно сообщениям СМИ, по поручению из Москвы Новинский отвечает за противодействие предоставления Украине томоса об автокефалии, что позволит создать единую поместную украинскую православную церковь.
- Досье на Новинского появилось в "Миротворцы".
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