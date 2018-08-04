ГПУ проверяет законность украинского гражданства Новинского, суд разрешил изъять оригиналы дела

4 августа, 2018, 09:26

Суд разрешил временно изъять оригиналы дела о принятии Новинским гражданства Украины

Как сообщает "Радио Свобода", об этом говорится в решении Печерского районного суда Киева от 31 июля.

Генпрокуратура подала в суд ходатайство в рамках расследования дела о незаконном лишении свободы Александра Драбинко.

"В ходе досудебного расследования необходимо исследовать подлинность подписей и записей от имени Новинского в документах, которые стали основанием для предоставления ему гражданства Украины", – говорится в решении.

С мая 2014 года Генпрокуратура проводит расследование по факту превышения власти и служебных полномочий высокопоставленными чиновниками, в частности Вадимом Новинским, при незаконном лишении свободы личного помощника ныне покойного предстоятеля УПЦ (Московского патриархата) Владимира Сабодана – Александра Драбинко. Новинский подозревается в соучастии. Депутат дело против себя называет сфабрикованным.

В декабре 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение Вадима Новинского к уголовной ответственности по ходатайству Генпрокуратуры Украины.

Новинский назвал ходатайство ГПУ по принятию в гражданство Украины "очередным примером преследования политических оппонентов".

"Миграционная служба уже неоднократно проверяла соблюдение процедуры и законность предоставления мне гражданства. Специально для прокуроров публикую официальный ответ службы, в которой четко сказано, что "нарушений законодательства Украины по вопросам гражданства не установлено", – написал он в Facebook.