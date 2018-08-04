Эрдоган введет санкции в отношении американских чиновников
Анкара планирует ответить на санкции со стороны Вашингтона, к которым США прибегли из-за заключения в Турции американского пастора Эндрю Брансона. В субботу, 4 августа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распорядился заморозить имущество двух американских чиновников - генпрокурора Джеффа Сешнса (он также считается и министром юстиции) и министра внутренних дел Райана Зинке, передает DW.
Эрдоган отметил, что Турция была "терпимой", поскольку США ввели санкции против двух турецких чиновников еще 1 августа. Но сейчас он приказал заморозить активы американских чиновников, "если они есть".
При этом Эрдоган заявил, что правительство Турции не желает провоцировать эскалацию конфликта.
"Мы не хотим быть частью проигрышной для обеих сторон игры. Перемещение политических и юридических споров в экономическое измерение может нанести вред и тем, и другим", - отметил Эрдоган. Он также указал, что шаги, предпринятые Вашингтоном относительно Брансона, не соответствуют отношениям "стратегических партнеров" и являются проявлением неуважения к Турции.
Тем временем глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что видит возможность освобождения арестованных в Турции американских граждан. По словам Помпео, это может произойти в ближайшие дни.
- 1 августа США ввели санкции в отношении министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, - поскольку они "сыграли ключевые роли в аресте и задержании" в 2016 году американского пастора Эндрю Брансона. Впрочем, они заявили, что не имеют активов в США.
- 50-летнего евангельского христианина Брансона после 21 месяца за решеткой 25 июля перевели под домашний арест в связи с ухудшением состояния здоровья. В Турции американскому пастору грозит 15-летнее заключение по обвинению в якобы сотрудничестве с запрещенной террористической группировкой. Также Брансону обвиняют в шпионской деятельности, что грозит еще 20 годами тюрьмы. Сам пастор категорически отвергает все обвинения.
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