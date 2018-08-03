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Земля в Google Maps наконец стала круглой

Картографический сервис Google Maps изменил форму Земли - теперь при максимальном отдалении в десктопной версии планета становится шарообразной, а не плоской, как было раньше

На это обратили внимание пользователи Reddit.

Для максимального удаления от Земли необходимо долго уменьшать масштаб на Google Maps. Планируется, что функция будет доступна на браузерах Chrome, Firefox и Edge.

Замечательная смена и ужасная новость для тех, кто до сих пор считает Землю плоской. Например, немало россиян, опрошенных специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения (рус. ВЦИОМ) считают, что наша планета плоская. Социологи также выяснили степень доверия россиян к ученым, отношение к информации об НЛО и первой высадки человека на Луну.

  • Напомним, американский инженер Майкл Хьюз совершил первый полет на самодельной ракете, чтобы доказать, что Земля плоская. Запуск состоялся в пустыне Мохаве, а полет длился несколько минут.
  • В январе 2014 года Хьюз уже запускал самодельную ракету, которая пролетела около 400 метров и упала в пустыне. Американец получил небольшие травмы и три дня провел в госпитале. Также ему принадлежит рекорд Гиннеса 2002 года за прыжок на 31 метр в лимузине Lincoln Town Car.
  • Ранее американский рэпер B. o.B. запустил краудфандинговый проект на платформе GoFundMe чтобы понять, что плоская Земля все же имеет форму шара.
 
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