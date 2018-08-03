Земля в Google Maps наконец стала круглой

3 августа, 2018, 13:20

Картографический сервис Google Maps изменил форму Земли - теперь при максимальном отдалении в десктопной версии планета становится шарообразной, а не плоской, как было раньше

На это обратили внимание пользователи Reddit.

Для максимального удаления от Земли необходимо долго уменьшать масштаб на Google Maps. Планируется, что функция будет доступна на браузерах Chrome, Firefox и Edge.

With 3D Globe Mode on Google Maps desktop, Greenland's projection is no longer the size of Africa.



Just zoom all the way out at https://t.co/mIZTya01K3 pic.twitter.com/CIkkS7It8d — Google Maps (@googlemaps) 2 августа 2018 г.

In other news, the Flat Earth Society will no longer use Google Maps. https://t.co/8JjPgxlQUP — Scott Koon @y'all got any of dat cormbread? (@lazycoder) 3 августа 2018 г.

Замечательная смена и ужасная новость для тех, кто до сих пор считает Землю плоской. Например, немало россиян, опрошенных специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения (рус. ВЦИОМ) считают, что наша планета плоская. Социологи также выяснили степень доверия россиян к ученым, отношение к информации об НЛО и первой высадки человека на Луну.

Напомним, американский инженер Майкл Хьюз совершил первый полет на самодельной ракете, чтобы доказать, что Земля плоская. Запуск состоялся в пустыне Мохаве, а полет длился несколько минут.