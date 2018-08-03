Избиение детей в приюте на Волыни: полиция открыла дело о растлении
3 августа, 2018, 18:04
Следователи Нацполиции в Волынской области начали уголовное производство по факту развратных действий в отношении воспитанницы детского приюта в городе Рожище
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Расследование продолжается по ч. 2 ст. 156 (растление несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Проведен внеплановый медосмотр и судебно-медицинское освидетельствование детей.
Накануне, 2 августа, полиция начала уголовные производства по факту избиения воспитанников приюта работниками учреждения (ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины), а также по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей относительно охраны жизни и здоровья несовершеннолетних, повлекшее существенный вред здоровью (ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса).
- Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что в детском приюте в Рожище директор и его брат домогались к детям и избивали их.
- Кроме того, администрация приюта 2 месяца скрывала факт исчезновения ребенка.
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