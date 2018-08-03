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Избиение детей в приюте на Волыни: полиция открыла дело о растлении

Следователи Нацполиции в Волынской области начали уголовное производство по факту развратных действий в отношении воспитанницы детского приюта в городе Рожище

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Расследование продолжается по ч. 2 ст. 156 (растление несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Проведен внеплановый медосмотр и судебно-медицинское освидетельствование детей.

Накануне, 2 августа, полиция начала уголовные производства по факту избиения воспитанников приюта работниками учреждения (ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины), а также по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей относительно охраны жизни и здоровья несовершеннолетних, повлекшее существенный вред здоровью (ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса).

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