 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Из российской тюрьмы освободили активиста Евромайдана Костенко


фото: memo.ru
Крымчанина Александра Костенко, который отбывал наказание в российской исправительной колонии №5 в Кирово-Чепецку Кировской области, сегодня освободили

Об этом на своей странице в Facebook написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она рассказала, что Александр был активистом Майдана, а в декабре 2014 года вернулся на уже аннексированный полуостров.

Тогда бывший сотрудник крымского "Беркута", который на тот момент уже работал в оккупационных силовых структурах Крыма, обратился с заявлением в ФСБ, что Костенко якобы бросил в него камень во время Евромайдана, когда тот находился при исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка.

В феврале 2015 года украинца арестовали, судили и он начал отбывать наказание в России.

"Сейчас он уже под защитой украинской власти. Александр находится с Консулом Украины и они направляются в Москву в Посольство Украины в РФ. Он под юрисдикцией нашей страны. Я на связи с Консулом, держу ситуацию под контролем", - отметила Денисова.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 августа, 2018 пятница

больше новостей

3 августа, 2018 пятница

2 августа, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать