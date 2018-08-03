Из российской тюрьмы освободили активиста Евромайдана Костенко

3 августа, 2018, 13:06

Крымчанина Александра Костенко, который отбывал наказание в российской исправительной колонии №5 в Кирово-Чепецку Кировской области, сегодня освободили

Об этом на своей странице в Facebook написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она рассказала, что Александр был активистом Майдана, а в декабре 2014 года вернулся на уже аннексированный полуостров.

Тогда бывший сотрудник крымского "Беркута", который на тот момент уже работал в оккупационных силовых структурах Крыма, обратился с заявлением в ФСБ, что Костенко якобы бросил в него камень во время Евромайдана, когда тот находился при исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка.

В феврале 2015 года украинца арестовали, судили и он начал отбывать наказание в России.

"Сейчас он уже под защитой украинской власти. Александр находится с Консулом Украины и они направляются в Москву в Посольство Украины в РФ. Он под юрисдикцией нашей страны. Я на связи с Консулом, держу ситуацию под контролем", - отметила Денисова.