Выходные принесут дожди в ряд областей. Прогноз синоптика

3 августа, 2018, 10:42

В течение 4-5 августа в некоторых областях Украины могут пройти дожди

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, синоптическая ситуация в Украине существенно не изменится: высокая температура будет практически во всех областях, воздух прогреется до 27-33 градусов.

В субботу небольшие дожди могут пройти на Волыни, Ровенщине, в северных районах Киевской, Житомирской и Черниговской областей.

В воскресенье дожди охватят большинство западных и северных регионов и будут продвигаться к центру, впрочем в южных и восточных областях будет царить жара. Ослабление жары в Украине ожидается 6-7 августа.

В столице Украины будет высокая температура воздуха без существенных осадков. 5 августа в Киеве возможны кратковременные дожди с грозами.