Выходные принесут дожди в ряд областей. Прогноз синоптика
Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, синоптическая ситуация в Украине существенно не изменится: высокая температура будет практически во всех областях, воздух прогреется до 27-33 градусов.
В субботу небольшие дожди могут пройти на Волыни, Ровенщине, в северных районах Киевской, Житомирской и Черниговской областей.
В воскресенье дожди охватят большинство западных и северных регионов и будут продвигаться к центру, впрочем в южных и восточных областях будет царить жара. Ослабление жары в Украине ожидается 6-7 августа.
В столице Украины будет высокая температура воздуха без существенных осадков. 5 августа в Киеве возможны кратковременные дожди с грозами.
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