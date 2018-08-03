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Выходные принесут дожди в ряд областей. Прогноз синоптика


фото: tvkrasnodar
В течение 4-5 августа в некоторых областях Украины могут пройти дожди

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, синоптическая ситуация в Украине существенно не изменится: высокая температура будет практически во всех областях, воздух прогреется до 27-33 градусов.

В субботу небольшие дожди могут пройти на Волыни, Ровенщине, в северных районах Киевской, Житомирской и Черниговской областей.

В воскресенье дожди охватят большинство западных и северных регионов и будут продвигаться к центру, впрочем в южных и восточных областях будет царить жара. Ослабление жары в Украине ожидается 6-7 августа.

В столице Украины будет высокая температура воздуха без существенных осадков. 5 августа в Киеве возможны кратковременные дожди с грозами.

 

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