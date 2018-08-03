В The New York Times объяснили, как заниматься сексом в каноэ
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Такой выбор газета пояснила, цитируя писателя Пьера Бертона: "Канадец - это тот, кто знает, как заниматься любовью в каноэ".
По словам Раффало, самое главное во время секса в каноэ - это следить за центром тяжести.
"Расслабьтесь, чтобы сохранить равновесие", - говорит Раффало. Среди других установок: убрать все лишние предметы с лодки - весла и съемные сиденья.
"Чтобы вас не поспешили спасать, старайтесь держаться над бортом. Каноэ, в котором никого нет, вызывает тревогу", - говорит эксперт.
В инструкции также сообщается: "Новички должны пробовать только в стоячей воде. Вы, возможно, решите снять спасательный жилет, что нормально до тех пор, пока вы способны плавать. Прежде чем раздеться, вспомните, что мухи и комары наиболее активны вечером".
Также Раффан рассказал, как семь недель путешествовал на каноэ со своей женой по озерам на севере Канады. "В погоне за плотскими утехами не забывайте о самом каноэ, предлагающем телесное удовольствие, достижимое без партнера", - отмечает канадец.
По его словам, иногда он берет лодку и в одиночестве отправляется на озеро, чтобы посмотреть на звезды. "Это собственный оргазмический опыт", - заключает Раффан.
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