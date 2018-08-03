В суд передали дело о фейковых полицейских, которые награбили на 11 млн грн

3 августа, 2018, 10:10

Следователи Нацполиции направили в суд обвинительный акт в отношении 9 членов вооруженной банды, которая совершала разбойные нападения под видом полицейских

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Установлено, что злоумышленники совершали разбойные нападения на предприятия и людей на протяжении 2015-2017 годов на территории Николаевской, Запорожской и Житомирской областей. Установили причастность банды к шести таким эпизодам, в частности, и нападение на ювелирного предпринимателя.

В конце 2017 года полицейские задержали нападавших во время попытки совершить разбой. Было установлено, что в состав банды вошли 10 мужчин в возрасте от 30 до 56 лет. Организатором стал 32-летний ранее не судимый житель Донетчины. Также в составе банды был 56-летний житель Донецкой области – бывший сотрудник ОВД, который был уволен по собственному желанию. Большинство из них – выходцы из временно оккупированной территории Украины.

В каждом нападении злоумышленники применяли физическое насилие к потерпевшим и угрожали огнестрельным оружием. Кроме того, разбои сопровождались незаконным лишением свободы потерпевших. Сейчас установлено, что сумма нанесенных материальных убытков составляет более 11 миллионов гривен.

После задержания 9 участников вооруженной банды полиция провела обыски. Во время их проведения выявлено и изъято огнестрельное оружие и боеприпасы. Сейчас еще один, десятый установленный участник банды находится в розыске.

Полицейские осуществляли досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по признакам правонарушений, предусмотренных ст. 257 (Бандитизм), ч. 4 ст. 187 (Разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой) УК.

Также было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством), ч. 3 ст. 262 (Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотреблением служебным положением) и ч. 1 ст. 14 (Приготовление к преступлению).

Кроме того, подозреваемым грозит уголовная ответственность за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами в соответствии с ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве завершено, обвинительный акт направлен в суд.