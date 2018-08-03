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В Минэкономразвития рассказали, каким будет курс гривни в конце года


фото: НБУ
Минэкономразвития прогнозирует, что на конец 2018 года обменный курс гривни к доллару составит 28,5 грн/доллар

Об этом говорится в прогнозе министерства экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы.

Согласно первому сценарию, который предлагается принять как базовый, в среднем за год обменный курс гривни к доллару составит 27,5 грн/доллар в 2018 году, в 2019 году - 28,2 грн/доллар, в 2020 году - 29,7 грн/доллар, в 2021 году - 30,4 грн/доллар.

По этому сценарию, на конец года доллар в Украине будет стоить в 2019 году - 29,4 (±2) грн/доллар, в 2020 году - 30,2 (±2) грн/доллар, в 2021 году - 30,7 (±2) грн/доллар.

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