В Минэкономразвития рассказали, каким будет курс гривни в конце года

3 августа, 2018, 20:41

Минэкономразвития прогнозирует, что на конец 2018 года обменный курс гривни к доллару составит 28,5 грн/доллар

Об этом говорится в прогнозе министерства экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы.

Согласно первому сценарию, который предлагается принять как базовый, в среднем за год обменный курс гривни к доллару составит 27,5 грн/доллар в 2018 году, в 2019 году - 28,2 грн/доллар, в 2020 году - 29,7 грн/доллар, в 2021 году - 30,4 грн/доллар.

По этому сценарию, на конец года доллар в Украине будет стоить в 2019 году - 29,4 (±2) грн/доллар, в 2020 году - 30,2 (±2) грн/доллар, в 2021 году - 30,7 (±2) грн/доллар.