В Киеве запустят первый общественный велопрокат

3 августа, 2018, 11:53

В Киеве запускают первый общественный велопрокат Nextbike

Сообщение об этом размещено на сайте Nextbike.

В столице уже начинают наносить разметку для станций. На сайте опубликовали карту с 27 станциями проката: у метро "Почайна", "Левобережная", "Позняки", "Осокорки", "Харьковская", "Минская", "Героев Днепра", "Оболонь", "Лукьяновская", на Подоле, в центре, на Русановке и на Троещине.

Станции будут виртуальные, без терминалов. Велосипед надо будет припарковать и поставить специальный замок на заднее колесо.

Тестовый запуск назначен на 14-15 августа. Арендовать велосипед можно будет с помощью приложения, в котором сканируется QR-код, или вводится номер велосипеда. Тогда замок автоматически отключается. Вернуть велосипед надо будет только на официальную станцию.

Разовая поездка обойдется в 30 гривен за полчаса. Абонемент на месяц - 199 грн, первые полчаса в день будут бесплатные, а за последующие придется платить (за вторые и третьи полчаса - по 5 грн, последующие - 30 грн).

Сезонный тариф стоит 599 грн. Он действует до 30 ноября.

Справка. Nextbike была основана в 2004 году в Лейпциге. Компания оперирует системами общественного проката велосипедов (public bike sharing) больше чем в 150 городах, 25 странах по всему миру. Как провайдер сервиса городской мобильности Компания позиционирует себя как устойчивая часть транспортной системы города. Контакт центр компании работает 24/7. Обслуживающие команды заботятся и распределяют велосипеды в городах без выходных.