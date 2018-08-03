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В Киеве из-за неправильно припаркованного Chery разбили 4 машины

На столичном проспекте Победы из-за аварийного авто, что стояло посреди дороги, произошла масштабная авария

Об этом сообщают "Вартови.Еспресо".

По словам свидетелей, в средней полосе остановился автомобиль Chery. Водитель вышел из авто и, не выставив знак аварийной остановки, пошел на тротуар. Через мгновение в заднюю часть автомобиля на полном ходу влетел ВАЗ-2107.

Еще через несколько минут в заднюю часть Ваза въехала Skoda. Однако водители поврежденных авто знаки аварийной остановки все равно не втставили и через некоторое время в заднюю часть бедного ВАЗа на доброй скорости влетел Chevrolet.

После последнего тарана на место происшествия прибыло два экипажа полиции, которые оградили место происшествия. К счастью, никто из людей в данной аварии не пострадал.

 

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