В Киеве из-за неправильно припаркованного Chery разбили 4 машины
3 августа, 2018, 07:22
На столичном проспекте Победы из-за аварийного авто, что стояло посреди дороги, произошла масштабная авария
Об этом сообщают "Вартови.Еспресо".
По словам свидетелей, в средней полосе остановился автомобиль Chery. Водитель вышел из авто и, не выставив знак аварийной остановки, пошел на тротуар. Через мгновение в заднюю часть автомобиля на полном ходу влетел ВАЗ-2107.
Еще через несколько минут в заднюю часть Ваза въехала Skoda. Однако водители поврежденных авто знаки аварийной остановки все равно не втставили и через некоторое время в заднюю часть бедного ВАЗа на доброй скорости влетел Chevrolet.
После последнего тарана на место происшествия прибыло два экипажа полиции, которые оградили место происшествия. К счастью, никто из людей в данной аварии не пострадал.
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