В Киеве парень обливал авто краской и прыгал по ним, потому что "он блоггер"

3 августа, 2018, 10:53

2 августа в Киеве полицейские задержали парня за совершение хулиганских действий

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По номеру 102 позвонил мужчина и сообщил, что на бульваре Дружбы Народов неизвестный прыгает по припаркованных автомобилях и обливает краской.

Сотрудники полка полиции особого назначения поймали злоумышленника. Им оказался 24-летний местный житель.

Записи с камер видеонаблюдения и показания свидетелей подтвердили причастность молодого человека к совершению хулиганских действий. Полицейские приняли заявления у владельцев двух автомобилей. Сумма нанесенного действиями злоумышленника ущерба устанавливается.

Молодого человека доставили в Печерское управление полиции для выяснения обстоятельств. В своих объяснениях парень указал, что он блогер и снимал видео для своей странички в соцсети.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебного расследования. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы. Парня отпустили под личное обязательство.