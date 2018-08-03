В Киеве парень обливал авто краской и прыгал по ним, потому что "он блоггер"
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
По номеру 102 позвонил мужчина и сообщил, что на бульваре Дружбы Народов неизвестный прыгает по припаркованных автомобилях и обливает краской.
Сотрудники полка полиции особого назначения поймали злоумышленника. Им оказался 24-летний местный житель.
Записи с камер видеонаблюдения и показания свидетелей подтвердили причастность молодого человека к совершению хулиганских действий. Полицейские приняли заявления у владельцев двух автомобилей. Сумма нанесенного действиями злоумышленника ущерба устанавливается.
Молодого человека доставили в Печерское управление полиции для выяснения обстоятельств. В своих объяснениях парень указал, что он блогер и снимал видео для своей странички в соцсети.
Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебного расследования. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы. Парня отпустили под личное обязательство.
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