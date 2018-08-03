В Крыму просят Россию прекратить экспорт зерна с полуострова из-за засухи
Об этом сообщает Regnum, ссылаясь на главу т.н. Министерства сельского хозяйства Крыма Андрея Рюмшина.
"Мы экспортируем зерно в Ирак, Иран, Сирию. Уже около 6 тыс. тонн отправили. Наши специалисты готовят письмо с просьбой приостановить вывоз, чтобы перенаправить его нашим потребителям, пока не соберем новый урожай", - сообщил он.
По его словам, в резервах полуострова осталось более 200 тыс. тонн зерна, собранного в прошлые годы, также есть интервенционный фонд, в котором хранится 112 тыс. тонн зерна.
По данным "министерства", в этом сезоне Крым из-за засухи потерял минимум 500 тыс. тонн зерна, собрав всего 840 тыс. тонн. При этом в 2017 году валовой сбор ранних зерновых составил 1,733 млн тонн, в 2016 году - 1,447 млн т.
На сегодня из-за засухи в шести районах полуострова действует режим ЧС. Ущерб оценивается в 254,1 млн руб (107,3 млн грн).
- Напомним, за последний год Крым увеличил экспорт зерна в Сирии благодаря договоренности, которая якобы дает полуострову возможность избавиться от избытка сельскохозяйственных культур.
- По словам министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака, сейчас Крым возвращается во времена 50-х годов прошлого столетия из-за засухи.
Читайте также
-
-
-
-
12 июля, 2018 Нацбанк снова повысил учетную ставку. Что изменится
-
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2018 Нацбанк снова повысил учетную ставку. Что изменится