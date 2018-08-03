В Крыму просят Россию прекратить экспорт зерна с полуострова из-за засухи

3 августа, 2018, 12:06

Оккупационная власть Крыма просит Министерство сельского хозяйства России прекратить экспорт зерна из-за засухи

Об этом сообщает Regnum, ссылаясь на главу т.н. Министерства сельского хозяйства Крыма Андрея Рюмшина.

"Мы экспортируем зерно в Ирак, Иран, Сирию. Уже около 6 тыс. тонн отправили. Наши специалисты готовят письмо с просьбой приостановить вывоз, чтобы перенаправить его нашим потребителям, пока не соберем новый урожай", - сообщил он.

По его словам, в резервах полуострова осталось более 200 тыс. тонн зерна, собранного в прошлые годы, также есть интервенционный фонд, в котором хранится 112 тыс. тонн зерна.

По данным "министерства", в этом сезоне Крым из-за засухи потерял минимум 500 тыс. тонн зерна, собрав всего 840 тыс. тонн. При этом в 2017 году валовой сбор ранних зерновых составил 1,733 млн тонн, в 2016 году - 1,447 млн т.

На сегодня из-за засухи в шести районах полуострова действует режим ЧС. Ущерб оценивается в 254,1 млн руб (107,3 млн грн).