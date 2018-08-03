В Колумбии арестовали "мадам", которая сдавала 250 детей в "сексуальную аренду"
Полиция задержала сутенеров, которые порабощали детей из Латинской Америки и заставляли их заниматься проституцией, пишет издание Metro.
Во главе преступников стояла женщина по имени Лилиана дель Кармен Кампос Пуэлл, в своих кругах более известная как "мадам".
Она выбирала девочек из бедных районов Колумбии и Венесуэлы. Чтобы завоевать их доверие, Пуэлл помогала жертвам с паспортами, а также высылала деньги. Однако когда они приезжали в "гости" к мадам, то лишались своих документов и начинали работать проститутками.
Девушек от 14 до 17 лет заставляли фотографироваться для специального каталога, а также участвовать в вечеринках в отелях и на дорогих яхтах.
Всего в фактическом плену у оказались 250 несовершеннолетних. Им сделали специальные татуировки. Наколки говорили о том, что подростки находились в рабстве у Лилианы.
Правоохранители задержали 18 человек из преступной группировки, когда те пытались "продать" 12 несовершеннолетних для секс-вечеринки, представляясь сотрудниками модельного агентства.
Полиция считает, что Мадам и несколько других задержанных являются частью организованной сети сутенеров по всему миру. Кроме того, Лилиану ранее судили за торговлю героином и незаконный въезд в США.
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