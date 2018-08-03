В Днепре мужчины устроили "салют из винтовки" ко дню рождения и попали в лицо женщине
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
42-летний мужчина и его гость решили "устроить салют" из огнестрельного оружия и открыли хаотическую стрельбу в воздух. Одна из пуль попала в лицо 26-летней девушке, которая разговаривала по мобильному телефону возле магазина за 500 м от места стрельбы.
Полиция оцепила квартал в радиусе возможного нахождения стрелков. Когда правоохранителям стало известно место пребывания злоумышленников, для их задержания были привлечены спецназовцы КОРД.
В ходе спецоперации после 15-минутных переговоров полицейские задержали двух мужчин. Карабин и 16 стреляных гильз изъятые. Сейчас идет баллистическая экспертиза.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Злоумышленников задержаны.
В ходе расследования полицейские выяснят, кто из мужчин устроил стрельбу. За указанное преступление хулигану грозит до 7 лет лишения свободы.
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