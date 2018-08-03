Усика признали лучшим боксером мира в июле
3 августа, 2018, 11:34
Всемирная боксерская ассоциация признала украинца Александра Усика лучшим бойцом мира в июле
Об этом сообщает официальный сайт WBA.
Усик прошлого месяца стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. 21 июля в Москве он одолел россиянина Мурата Гассиева и стал обладателем сразу четырех поясов - WBA, WBO (Всемирной боксерской организации), WBC (Всемирного боксерского совета) и IBF (Международной боксерской федерации).
- 21 июля в Москве Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе (до 90,7 кг), одержав уверенную победу над россиянином Муратом Гассиевым.
- Благодаря этой победе украинец получил право стать официальным претендентом на титул чемпиона мира WBO в супертяжелом весе, которым владеет британец Энтони Джошуа.
- После возвращения в Киев Усик дал скандальную пресс-конференцию, во время которой заявил, что ему не нужно звание Героя Украины и похвалил скандального пророссийского блогера.
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