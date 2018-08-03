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Усика признали лучшим боксером мира в июле


фото: isport.ua
Всемирная боксерская ассоциация признала украинца Александра Усика лучшим бойцом мира в июле

Об этом сообщает официальный сайт WBA.

Усик прошлого месяца стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. 21 июля в Москве он одолел россиянина Мурата Гассиева и стал обладателем сразу четырех поясов - WBA, WBO (Всемирной боксерской организации), WBC (Всемирного боксерского совета) и IBF (Международной боксерской федерации).

 

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