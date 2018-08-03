Умер манекенщик Zombie Boy, чье тело было полностью покрыто татуировками

3 августа, 2018, 09:55

В Канаде нашли мертвым модель и актера Рика Дженеста по прозвищу Zombie Boy

Об этом сообщает BBC.

Рик был известен как "парень-зомби" из-за того, что все его тело было покрыто татуировками костей и органов, включая лицо, которое тату-артисты сделали подобным черепу.

Сейчас известно, что Дженеста нашли мертвым в его доме в Монреале. Правоохранители считают, что он совершил самоубийство. Мужчине оставалось 6 дней до его 33-го дня рождения.

Известным Дженест стал после того, как снялся в клипе певицы Lady Gaga "Born This Way" в 2011 году. Впоследствии Рик начал работать на французского модельера Тьерри Мюглера, появился в Vogue Japan, а также был лицом лейбла Jay-Z Rock-A-Wear. Также сыграл в фильме 2013 года "47 Ронин".

Первую татуировку Дженест сделал в возрасте 16 лет и уже через три года почти все его тело было покрыто рисунками.