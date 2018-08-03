Украинский самолет “Мрия” вернулся домой

3 августа, 2018, 13:55

Украинский самолет АН-225 вернулся в родной аэропорт в Гостомеле под Киевом

Об этом сообщает UATV.

3 августа крупнейший в мире грузовой самолет “Мрия" совершил перелет из чилийского аэропорта Икике в сенегальский Дакара. Оттуда после дозаправки и сервисных работ он уже вылетел в Украину.

В Южной Америке "Мечта" сделала 12 последовательных рейсов, что является новым рекордом для самолета в коммерческих перевозках.

Из Чили в Боливию украинцы перевезли около двух тысяч тонн оборудования для модернизации боливийских теплоэлектростанций.

За один рейс самолет доставлял 160 тонн груза. Первый рейс выполнили 27 июня.

Транспортировка оборудования украинским самолетом позволит увеличить мощность энергосистемы Боливии на 66%.