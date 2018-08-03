Украинец пытался бежать из страны через "Борисполь" за $200 взятки
3 августа, 2018, 13:53
Украинец пытался незаконно получить пропуск на вылет из киевского "Борисполя" при наличии на то судебного запрета
Злоумышленника задержали представители военной прокуратуры Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины, передает ГПУ.
Чтобы вылететь из страны, мужчина пытался дать $200 взятки украинскому офицеру-пограничнику группы паспортного контроля отделения пограничной службы "Борисполь".
"Указанный гражданин был задержан во время попытки передачи указанной суммы офицеру-пограничнику. Сейчас правонарушителю готовится сообщение о подозрении по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 369 УК Украины", - подчеркнули в ведомстве.
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