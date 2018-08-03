Ученые обнаружили самые быстрые объекты в известной Вселенной

3 августа, 2018, 12:25

Около 200 лет назад самая большая и яркая звезда галактики Эта Киля выбросила пучки материи, разогнанные до скорости в 20 000 км/c, или 6% от скорости света, и на данный момент это самые быстрые объекты во Вселенной, которые удавалось наблюдать ученым

Как пишет Science Daily, это самый быстрый выброс газа, когда-либо измеренный со звездного взрыва, который не привел к полному уничтожению звезды.

Для сравнения скорости, вы можете представить себе путешествие с Земли на Луну. Путешествие, которое продлится всего 20 секунд.

Взрыв выпустил почти такую же энергию, как типичный взрыв сверхновых. И обычно выбросы энергии такой силы оставляют по себе лишь "звездный труп". Однако в этом случае двозвездная система осталась неповрежденной.

В течение последних семи лет команда астрономов во главе с Натаном Смитом из Университета Аризоны и Армином Видбом из Научного института космического телескопа определили масштаб этого экстремального звездного взрыва, наблюдая световые эхо от Эта-Кили и ее окружения.

"Подобные скорости обычно характерны для вспышек сверхновых, когда взрыв полностью уничтожает звезду. В данном случае этого не произошло, и должен существовать некий процесс, который закачал огромные количества энергии в светило за очень короткое время", - рассказывает Натан Смит.

Эта Киля - необычное небесное тело. С 17 века звезда несколько раз вспыхивала и угасала, а в 1843 году она оказалась ярче, чем все другие звезды и планеты на небосводе, кроме Сириуса. Астрофизики считают, что Эта Киля состоит из двух частей - самой крупной из известных на сегодняшний день звезд Галактики весом в 120 масс Солнца и спутника, который примерно в три раза меньше ее.

Шесть лет назад орбитальный телескоп "Хаббл" во время наблюдения за системой зафиксировал световое эхо "Большой вспышки" 1843 года. С тех пор ученые исследовали полученные данные и пришли к выводу, что возгорание возникло в результате выброса материи с рекордной скоростью в 15-20 тыс. км / c.

Выброс вещества произошел в результате слияния двух небесных тел, считают астрофизики. Дело в том, что до 1843 года Эта Киля состояла не из двух, а из трех звезд. В результате возросла и скорость движения самой звезды, теперь она - одна из самых тяжелых и быстрых небесных тел во Вселенной.