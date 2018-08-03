Суд отменил закрытие дела против экс-главы НБУ Гонтаревой

3 августа, 2018, 21:21

Апелляционный суд Киева отменил решение Национального антикоррупционного бюро о закрытии дела против экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой о возможных недостоверных сведениях в декларации

Об этом говорится в решении Апелляционного суда Киева, сообщает сайт Единого реестра судебных решений.

Суд отменил постановление следственного судьи Соломенского райсуда Киева об отказе в удовлетворении жалобы на постановление детектива НАБУ Паутова о закрытии соответствующего уголовного производства, а также принял решение удовлетворить жалобу, в которой ранее было отказано.

Также Апелляционный суд Киева отменил решение детектива НАБУ о закрытии уголовного производства.

Постановление суда апелляционной инстанции обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

Детектив НАБУ мотивировал закрытие дела тем, что расходы Гонтаревой на отдых на Мальдивских островах в июле 2016 составляли 249,9 тыс. грн, что меньше 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц и "не создает объективной стороны уголовного правонарушения".

По данным адвоката Юрия Харченко, который обжаловал это решение, детектив НАБУ за все время расследования провел только одно следственное действие - изучил информацию из интернета о наличии публикаций об отдыхе Гонтаревой на Мальдивах, свидетельствующих о возможной стоимости отдыха в выбранном отеле более 700 тыс. грн. При этом проверять полученную информацию детектив не стал.

Также детектив никого не допросил и не проверил факт пересечения Гонтаревой и членами его семьи государственной границы в июле 2016 года.