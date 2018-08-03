Суд арестовал имущество "Укртелефильма" по ходатайству НАБУ

3 августа, 2018, 17:53

Детективы НАБУ проводят досудебное расследование относительно возможной растраты имущества государственного предприятия "Украинская студия телевизионных фильмов "Укртелефильм"

Об этом сообщает "Слово и Дело" со ссылкой на решение Соломенского районного суда города Киева.

Детективы установили, что 12 июня 2016 года бывший генеральный директор Укртелефильма Виктор Подлесный заключил договор купли-продажи с ООО "Лодокс", согласно условиям которого Укртелефильм должен был передать “Лодоксу” имущественные права на 24 квартиры общей площадью 2704 кв. м., 7 нежилых помещений и 36 паркомест стоимостью 13,5 миллиона гривен.

Также в Бюро указали, что 19 декабря 2017 года гендиректор " Укртелефильма" заключил дополнительное соглашение, увеличив цену до 14,5 млн грн и подписал акт приема-передачи к указанному договору, согласно которому передал в пользу "Лодокса" имущественные права на 24 квартиры общей площадью 2704,2 кв.м., 7 нежилых помещений общей площадью 944,2 кв. м. и 36 паркомест.

Согласно справке, выданной главным бухгалтером "Укртелефильма" об учете нематериальных активов по состоянию на 1 декабря 2017 года на балансе Укртелефильма находятся имущественные права на жилые и нежилые помещения на сумму почти 42,5 млн грн. Стоимость имущественных прав основывается на заключении о стоимости, подготовленном ООО "Финансовая строительная компания "Фиск" на заказ Укртелефильма.

Следует отметить, что оценка проводилась исключительно по квартирам и нежилым помещениям, без учета 36 паркомест, то есть общая стоимость отчужденных объектов недвижимости еще больше. По информации детективов, в соответствии с условиями указанного договора, без учета цены за 36 паркомест, в среднем 1 кв недвижимости продан менее чем за 4000 грн.

На основании этих договор была произведена регистрация этой недвижимости за физическими и юридическими лицами. Таким образом, должностными лицами Укртелефильма по предварительному сговору с представителями "Лодокс", ООО "Бартион Групп" и другим совершена растрата имущественных прав "Укртелефильма" в особо крупных размерах.

В связи с этим, детективы просили суд наложить на всю перечисленную выше недвижимость арест. Судья удовлетворил ходатайство.