Стало известно, когда Ярмоленко вернется на поле
3 августа, 2018, 16:52
В "Вест Хэме" назвали сроки восстановления украинского футболиста Андрея Ярмоленко после травмы
Об этом сообщает football.london.
Ярмоленко пропустит сегодняшний спарринг "Вест Хэма" против французского "Анжер" из-за проблем с бедром. По этой же причине украинец не играл в контрольной встрече с немецким "Майнцем".
Однако к стартовому матчу против "Ливерпуля" в чемпионате Англии, который состоится 12 августа, Ярмоленко должен восстановиться.
- Сегодня на тренировке "Шальке" травмировался другой украинский футболист - Евгений Коноплянка.
- Андрей Ярмоленко из-за травмы пропустил вторую половину прошлого сезона, в котором он выступал за дортмундскую "Боруссию".
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