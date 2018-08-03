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Стало известно, когда Ярмоленко вернется на поле


фото: football.london
В "Вест Хэме" назвали сроки восстановления украинского футболиста Андрея Ярмоленко после травмы

Об этом сообщает football.london.

Ярмоленко пропустит сегодняшний спарринг "Вест Хэма" против французского "Анжер" из-за проблем с бедром. По этой же причине украинец не играл в контрольной встрече с немецким "Майнцем".

Однако к  стартовому матчу против "Ливерпуля" в чемпионате Англии, который состоится 12 августа, Ярмоленко должен восстановиться.

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