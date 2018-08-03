Спецслужба Эстонии подозревает, что приложение Yandex.Taxi передает данные в Россию

3 августа, 2018, 08:35

Полиция безопасности Эстонии просит учитывать при пользовании приложением Yandex.Taxi, что собранные с его помощью данные будут передаваться на российские серверы

Об этом сообщает Postimees.

"В России, на серверы которой идет информация, не действуют требования Европейского союза о защите данных", - сказал глава бюро Полиции безопасности Андрес Кахар.

Сервис онлайн-заказа Yandex.Taxi начал действовать в Эстонии этого года.

Центр кибербезопасности Эстонии призвал не пользоваться Yandex.Taxi и отметил, что его можно использовать для незаконного хранения и сбора данных.

Министерство обороны подчеркивает, что приложение Yandex.Taxi просит доступ к большому количеству конфиденциальной информации и разрешение использовать функции устройства - возможность активировать камеру и микрофон, управлять доступом к Wi-fi, а более поздние версии программы могут увеличить количество необходимых доступов к функциям.

Приложение Yandex.Taxi придирчиво проверили и посоветовали людям не пользоваться им, поскольку точной уверенности в безопасности этого нет.

Инспекция по защите данных рекомендует читать условия использования, прежде чем давать разрешение на использование данных и начинать пользоваться приложением.