Спецслужба Эстонии подозревает, что приложение Yandex.Taxi передает данные в Россию
Об этом сообщает Postimees.
"В России, на серверы которой идет информация, не действуют требования Европейского союза о защите данных", - сказал глава бюро Полиции безопасности Андрес Кахар.
Сервис онлайн-заказа Yandex.Taxi начал действовать в Эстонии этого года.
Центр кибербезопасности Эстонии призвал не пользоваться Yandex.Taxi и отметил, что его можно использовать для незаконного хранения и сбора данных.
Министерство обороны подчеркивает, что приложение Yandex.Taxi просит доступ к большому количеству конфиденциальной информации и разрешение использовать функции устройства - возможность активировать камеру и микрофон, управлять доступом к Wi-fi, а более поздние версии программы могут увеличить количество необходимых доступов к функциям.
Приложение Yandex.Taxi придирчиво проверили и посоветовали людям не пользоваться им, поскольку точной уверенности в безопасности этого нет.
Инспекция по защите данных рекомендует читать условия использования, прежде чем давать разрешение на использование данных и начинать пользоваться приложением.
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