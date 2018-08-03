Солнечные электропанели в этом году установили уже 5 тыс. украинцев

3 августа, 2018, 19:41

За первое полугодие 2018 года 4660 частных домохозяйств установили солнечные панели общей мощностью почти 90 МВт

Об этом сообщает Правительственный портал.

Во втором квартале этого года еще 1107 семей перешли на электроэнергию из энергии солнца, что вдвое больше, чем в первом квартале этого года. Инвестиции составили около 88 млн евро.

"Такая активность населения приятно удивляет и доказывает, что в июне 2015 года мы внедрили эффективный стимул - привязанный к курсу евро "зеленый" тариф для частных СЭС мощностью до 30 кВт", - пояснил председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Лидерами по количеству установленных частных СЭС являются такие области, как Киевская, Днепропетровская и Тернопольская.