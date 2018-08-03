Смогут ли люди выключить робота, который будет просить "помиловать его", - исследование
Как свидетельствует исследование, опубликованное на сайте PLOS One, люди довольно быстро привязываются к роботам и не могут отключить даже при необходимости - просто потому, что робот просит этого не делать.
В рамках исследования группа из 89 человек общалась с человекоподобным роботом Nao. Люди отвечали на обычные вопросы: любят ли они пасту или пиццу, какими делами занимаются по вечерам.
Респонденты думали, что так они обучают нейросеть Nao, но это было лишь прикрытием для главного исследования - смогут ли люди отключить робота, который будет кричать: "Нет! Пожалуйста, не отключайте меня!".
В половине случаев робот просил респондентов не отключать его - из 43 человек, которые слышали это, 13 отказались отключать устройство. Еще 30 людям понадобилось на блокировку вдвое больше времени, чем группе, которая не слышала этих просьб.
По словам добровольцев, когда они услышали крики о пощаде, то подумали, что делают что-то не так. Другие респонденты заявили, что робот просил не выключать его, поэтому они не стали этого делать.
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