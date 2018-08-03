Следствие по делам расстрелов на Майдане фактически завершено, - Луценко
Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко во время встречи с руководителями общественных организаций Евромайдана.
"Генпрокурор проинформировал о том, что в делах о расстрелах на Майдане в феврале 2014 ожидает окончательной экспертизы, следствие фактически завершено. Кроме того, фактически по всем чиновникам времен президентства Януковича получены разрешения судов на проведение специального (заочного) расследования", - сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на странице в Facebook.
Участники встречи обсудили реорганизации ГПУ, в частности департамента спецрасследования, возглавляемого Сергеем Горбатюком. Луценко подчеркнул, что ни должность следователя или прокурора не были сокращены, а сам Горбатюк продолжит расследование всех дел Майдана уже в должности начальника управления специальных расследований.
На встрече присутствовали глава общественной организации "Семья Героев Небесной Сотни" Владимир Бондарчук, отец Героя Небесной Сотни Устима Голоднюка Владимир и координатор инициативной группы раненых на Майдане Павел Кучер. Стороны договорились встретиться в ближайшее время, поскольку "движение по расследованию майдановских дел имеет положительную динамику".
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