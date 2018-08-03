Следствие по делам расстрелов на Майдане фактически завершено, - Луценко

3 августа, 2018, 08:13

Следствие по делам о расстрелах на Майдане, произошедших в феврале 2014, в целом завершено. Осталось только дождаться окончательной экспертизы

Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко во время встречи с руководителями общественных организаций Евромайдана.

"Генпрокурор проинформировал о том, что в делах о расстрелах на Майдане в феврале 2014 ожидает окончательной экспертизы, следствие фактически завершено. Кроме того, фактически по всем чиновникам времен президентства Януковича получены разрешения судов на проведение специального (заочного) расследования", - сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на странице в Facebook.

Участники встречи обсудили реорганизации ГПУ, в частности департамента спецрасследования, возглавляемого Сергеем Горбатюком. Луценко подчеркнул, что ни должность следователя или прокурора не были сокращены, а сам Горбатюк продолжит расследование всех дел Майдана уже в должности начальника управления специальных расследований.

На встрече присутствовали глава общественной организации "Семья Героев Небесной Сотни" Владимир Бондарчук, отец Героя Небесной Сотни Устима Голоднюка Владимир и координатор инициативной группы раненых на Майдане Павел Кучер. Стороны договорились встретиться в ближайшее время, поскольку "движение по расследованию майдановских дел имеет положительную динамику".