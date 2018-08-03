Российская шпионка более 10 лет работала в посольстве США в Москве, - The Guardian

3 августа, 2018, 08:22

Детективы контрразведки США обнаружили, что гражданка России, которую подозревают в шпионаже, более 10 лет работала в американском посольстве в Москве

Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на собственные источники.

Россиянку наняли представители секретной службы США и, вероятно, у нее был доступ к внутренней сети службы и электронной почтовой системе. Это означает, что она потенциально могла видеть конфиденциальные материалы, в частности повестку дня президента и вице-президента.

Женщина годами работала в Секретной службе, прежде чем попасть под подозрение в 2016 году во время рутинной проверки безопасности, проведенной двумя следователями из Управления региональной безопасности Госдепартамента США (RSO).

Агенты установили, что у нее были регулярные и несанкционированные встречи с членами ФСБ. В RSO выразили свое беспокойство ситуацией в январе 2017 года, но Секретная служба так и не запустила полномасштабного расследования. Вместо этого, ее без лишнего шума уволили прошлым летом.

"Секретная служба пытается скрыть несанкционированный доступ к системе, уволив ее. Вред уже был нанесен, но высшее руководство Секретной службы не проводило никаких внутренних расследований для оценки ущерба и чтобы убедиться, что она не завербовала других сотрудников", - рассказал источник издания.

Отвечая на вопрос относительно этой женщины, Секретная служба попыталась преуменьшить значение ее роли. Но в ведомстве не отрицают, что она была идентифицирована как потенциальная шпионка.

"Секретная служба США признает, что все иностранные граждане, которые оказывают услуги с целью содействия нашей миссии, административные или другие, могут подпадать под влияние иностранной разведки", - говорится в заявлении службы.